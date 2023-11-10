İHA
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde otoyoldan karşıya geçmek isteyen 37 yaşındaki Hüseyin İsmetoğlu isimli vatandaşa otomobil çarptı.
İsmetoğlu'na çarpan sürücü otomobiliyle kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri İsmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybeden İsmetoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İsmetoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış