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İstanbul Bayrampaşa'da otoyoldan geçmeye çalışan vatandaşın ölümüne neden olan sürücü kaçtı

İstanbul Bayrampaşa'da otoyoldan geçmeye çalışan vatandaşın ölümüne neden olan sürücü kaçtı İstanbul Bayrampaşa'da otoyolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaşamını yitirdi. Sürücü ise otomobiliyle birlikte kayıplara karıştı.