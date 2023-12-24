İstanbul Beşiktaş'ta otomobilin minibüse çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen otomobil ve servis aracı kafa kafaya girdi. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 yaralı

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak dururken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)