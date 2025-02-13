İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının arkasındaki bina mühürlendi

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Beykoz ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İki katlı binada ikamet eden 7 kişi tahliye edilirken binadaki 2 daire belediye ekiplerince mühürlendi.

Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü binada ve çevresinde çalışma yaparken duvarın yıkılmasıyla oluşan molozlar kaldırıldı.

Binada yaşayan vatandaşların geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği öğrenildi.

Güvenlik amacıyla sokak trafiğe kapatıldı.