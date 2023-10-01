İstanbul Beylikdüzü'nde borç kavgasında kan aktı: 2 yaralı İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, borç meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla vurdu. Olay sırasında kaldırımda yürürken bacağına kurşun isabet eden bir vatandaş da yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar cadde üzerinde tartışmaya başladı. Taraflardan biri olay yerinden ayrılırken bir süre sonra elinde silahla geri döndü. Tartıştığı kişiye doğru defalarca silahla ateş eden şahıs, koşarak olay yerinden ayrıldı. 2 yaralı Şüphelinin tartıştığı kişi ve kaldırımda yürürken bacağına kurşun isabet eden bir vatandaş yaralandı. Caddedeki olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 2 yaralının da hayati tehlikesi bulunmazken polis ekiplerinin saldırıyı yapan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)