İstanbul Beylikdüzü'nde genç kızı tuvalette darbedip kaydettiler İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşlarını gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 3 kız o anları cep telefonuyla kaydetti.

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DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz olay...

İlçeye bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 3 kız arkadaş, A.K. isimli arkadaşlarını "Gezmeye gidelim" diyerek dışarı çıkardı.

Bir restorana giden 4 kız bir süre sonra tuvalete gitti.

Kızlardan biri A.K.'ye, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.

Yaşananları kayda aldılar

Bir süre sonra iki kız, A.K.'yi tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer kız ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

3 kız, arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)