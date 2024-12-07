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DHA

İstanbullu güne korkunç bir patlama ile uyandı.

Patlama, Beylikdüzü'nde meydana geldi...

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda iki kişi hafif, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Apartmanın giriş katında yaşanan patlama sonucu bina duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi. Yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ACI HABER GELDİ

Yaşana patlamada hayati tehlikesi bulunan apartman görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı.

Elektrik ve doğalgaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor. Patlamanın nedeni detaylıca araştırılıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: