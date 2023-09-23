İstanbul Beyoğlu'nda kuryenin motosikleti seyir halinde alev aldı Bir kurye seyir halindeyken motoru yanmaya başladı. Can kaybının yaşanmadığı olaya itfaiye mühehale etse de motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Beyoğlu'nda, seyir halindeki bir kuryenin motosikletinden önce dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücünün yol kenarına park ettiği motosiklet kısa bir süre sonra alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, siparişini teslim edip dönen kuryenin motorundan seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Kurye durumu fark edip kenara çekti

Durumu fark eden kuryenin hemen motoru yol kenarına park etmesinin ardından kısa bir süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Motosikleti alev alev yanmaya başlayan kurye itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri müdahale eti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan motosiklet söndürüldü.

"Motoru da alalı daha 1 hafta olmuştu"

Motosikleti yanan kurye ise o anları, şöyle anlattı:

Başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Siparişimi alıp teslim ettikten sonra her zaman kullandığım güzergah olan Piyalepaşa Bulvarı üzerinden dönerken motor gaz kesti. Motoru da alalı daha 1 hafta olmuştu. Daha sonra motordan dumanlar çıkmaya başladı. Daha önce sosyal medyada da görmüştüm böyle motorların yanma olaylarını, bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak hemen sağa çektim. Sonrasında zaten motor alev aldı.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Ben hemen itfaiyeyi aradım. Kurye bir arkadaşım geldi yardıma, yoldan geçen araçları yangın söndürme tüpü için durdurmaya çalıştık ama kimse durmadı. Bir şey demek istemiyorum. Sonra zaten itfaiye geldi söndürdü. 'Cana geleceğine mala gelsin.' diyorum.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi

Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken o anları ise kurye cep telefonu ile kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)