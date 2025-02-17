AA
İstanbul'da panik dolu anlar...
Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde hizmet veren 5 katlı binanın giriş katında bulunan restoran, alevlere teslim oldu.
Henüz sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevlerin işletmeyi sarmasıyla dumanlar yükseldi ve yangın fark edildi.
İŞLETMEDE HASAR MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, restoranda hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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