İstanbul Beyoğlu'nda sinir krizi geçiren sürücü motosikletini yaktı İstanbul Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Ekiplere mukavemet de gösteren kişi güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki polis denetiminde bir motosiklet durduruldu.

Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü aracını ateşe verdi.

Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)