İstanbul Beyoğlu'ndaki İBB havuzunda sıvı klor etrafa yayıldı: 2 çalışan hastanelik oldu İstanbul Beyoğlu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı havuzun bulunduğu tesiste sıvı klor dolu bidon depodan çıkarılırken yere düştü. Klordan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bedrettin Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı havuzun bulunduğu tesisinde çalışanlar içinde sıvı klor bulunan bidonu depodan çıkarırken yere düşürdü.

Etrafa saçılan klorun havayla teması sonucu oluşan zehirli gazı soluyan 2 çalışan fenalaştı.

Durumu fark eden yetkililer sağlık ekiplerine haber verirken diğer çalışanları gazdan etkilenmemeleri için dışarı çıkardı.

Olay sırasında havuzda çalışanlardan başka kimsenin olmadığı öğrenildi.

2 çalışan hastaneye kaldırıldı

Gazdan etkilenen 2 çalışan koruyucu kıyafet giyen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözleri ve boğazında yanma hissi oluşan diğer çalışanlar ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Zehirli gaz tahliye edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı.

İtfaiyeye bağlı tehlikeli madde müdahale ekipleri etrafa saçılan kloru temizlemek için koruyucu kıyafet giyerek içeri girdi.

Klorun temizlenmesinin ardından hava temizleme cihazı yardımıyla zehirli gaz tahliye edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)