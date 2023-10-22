İstanbul Boğazı'nda mayın paniği: Şamandıra çıktı Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti. İncelemeler sonucu cismin, gemilerin çarpmaması için konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan sahilinde öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Mayın sanılan cisim tonoz şamandırası çıktı Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı. Kameralara yansıdı Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)