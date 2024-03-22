İstanbul Büyükada'da seçim çadırlarını kanalizasyon suyu bastı

İHA
İstanbul Büyükada Liman Sokak'ta bulunan Adalar Belediyesi'ne ait umumi tuvaletin kanalizasyon borusu patladı.
Tuvaletten akan pis suyun çadırların ve iskelelerin bulunduğu Gülistan Caddesi tarafına doğru akması yüzünden seçim çadırları pis suyun içinde kaldı.
Adayı lağım kokusu sardı
Yoğun bir lağım kokusu altında kalan Gülistan Caddesi'nden Şehir Hatları vapurlarına, Mavi Marmara yolcu motorları iskelesine ve Kartal yolcu motor iskelesine giden Adalıların burunlarını tıkayarak hızlı adımlarda seçim bürolarının önünden geçtiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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