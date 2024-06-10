İstanbul Büyükçekmece'de apartman basan maskeli kişiler 1 kişiyi öldürdü İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Saldırının hedefi olan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi 'nde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan (30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.

Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı.

Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan, dışarı çıkarak yardım istedi.

Hastanede can verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Uğur Doğan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)