İstanbul Büyükçekmece'de hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 kara yolunda A.Y. kontrolündeki hafif ticari araç, sol şeritten kavşağa girmeye çalıştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Y.K. yönetimindeki otomobile çarpıp bariyere ok gibi saplandı.
İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü yaralandı
Ekiplerin müdahalesi ile yan yatan araçtan çıkarılan yaralı sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan Y.K.'nin aracı da hasar gördü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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