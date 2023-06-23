İstanbul Çatalca'da takla atan araçtaki 14 kaçak göçmen yaralandı
İHA

İstanbul'un Çatalca ilçesi TEM otoyolu Kumburgaz mevki Edirne istikametinde içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kontrolden çıkıp takla attı.

sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

İstanbul Çatalca'da takla atan araçtaki 14 kaçak göçmen yaralandı

İnceleme başlatıldı

Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı 14 yaralı çevre hastanelere götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.