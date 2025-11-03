İstanbul Çekmeköy'de makas atan sürücü yakalandı

- İstanbul Çekmeköy'de makas atan sürücü polis tarafından yakalandı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kimliği tespit edilen Y.E.U., gözaltına alındı.
- Y.E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde hafif ticari aracıyla makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonuyla kayda aldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri sürücü Y.E.U.'yu gözaltına aldı.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.