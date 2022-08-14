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    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı

    14 Ağustos tarihli tahminlerde, 22 şehir için sağanak uyarısı verildi. AKOM ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından uyarı mesajları yayınlandı.
    • 14.08.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 16:11
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    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), 22 şehir için kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

    Yapılan tahminlere göre, söz konusu kentlerde, batı yönünden gelecek yağışların etkisi ile serin rüzgarların etkili olacağı belirtildi.

    Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur beklendiği duyuruldu.

    İstanbul'da yağmur, gece saatlerinde başlayacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından, “İstanbulluların Dikkatine. AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.” uyarısı yapıldı.

    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı #1

    Öte yandan Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

    MGM, sel ve su baskınlarına karşı uyardı

    MGM tarafından yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

    “15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı #2

    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı #3

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    İstanbul dahil 22 kent için sağanak uyarısı #5

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