İstanbul E-5'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bir otomobile başka bir araçtan ateş açıldı. Ağır yaralanan sürücü, otomobiliyle bir araca çarparak dururken saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi E-5 Karayolu'nda Emre Bilaloğlu (33) idaresindeki otomobile saat 18.30 sıralarında başka bir araçtan kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bilaloğlu, saldırıda ağır yaralanırken saldırgan ise yan yola saparak kaçtı.

Bilaloğlu kontrolündeki otomobil, kendi kendine metrelerce ilerledikten sonra bir araca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilaloğlu, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"İnfaz edercesine 14-15 kez ateş etti"

Olayla ilgili konuşan vatandaş Cihan Genç, "Trafikte seyir halinde devam ediyorduk. Trafik yoğun haldeydi. Önümde beyaz bir cip vardı. Arkamdaki arabaya bir anda kurşun sıkmaya başladı. İnfaz edercesine 14-15 kez ateş etti. Ben onu sıkıştırmaya çalıştım. Arkama yapıştı hatta benim arabama da sert bir şekilde vurdu. Parmak izi de var. Yan yoldan devam etti. Kaç kişi olduklarını göremedim, bir tek vuranı görebildim. Saldırıya uğrayan araçta bir kişi vardı. Durumu ağırdı. Allah yardımcısı olsun. Köprünün altından sıktı ve araç metrelerce kendi başına geldi. Bir kamyon aracı durdurabildi" dedi.