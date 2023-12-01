İHA

İstanbul Esenler'de meydana gelen kaza ve sonrasında yaşanan kaza dikkati çekti.

Ters yönde ilerleyen motosikletli, önüne çıkan vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş yaralandı. Motosikletlinin, aracından indiği ve topallayarak kaçtığı görüldü.

Topallayarak olay yerinden kaçtı

Sürücü, çevredekilerin yaralıya müdahalesi sırasında oluşan kalabalığı fırsat bilerek bölgeden uzaklaştı.

“Büyük ihtimal motosikleti çalıntıydı”

Olayın görgü tanıklarından olan Ahmet Yücel, şöyle dedi:

Bir motor kazası gerçekleşti burada. Bir arkadaş buradan koşarak gelirken bu araçların arasından çıktı, o anda ters yönden gelen bir motosiklet arkadaşa çarptı. Öbür arkadaşta aracın altına girerek yaralandı. Motosikleti süren kişi de direkt topallayarak ve aracını bırakarak kaçtı olay yerinden. Büyük ihtimal motosikleti çalıntıydı.

"Kafasında yarık vardı"

Ehliyeti de yoktu büyük ihtimalle. O sırada biz yaralıya müdahale ettik. Ambulans ve polisi aradık. Ekipler geldi o sırada zaten. Yaralının kafasında bir yarık vardı. Büyük ihtimalle dikiş atacaklar.



Herhangi bir ruhsat ya da plaka yoktu. Zaten şahıs bırakıp kaçtı. Ayağı kırıldı büyük ihtimal. Bizim aracımıza da zarar geldi. Motosiklet araca da vurdu.