İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde sokak üzerindeki otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Bir süre sonra araç alev alırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamalar yaşandı
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yanan araçta patlamalar meydana geldi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaşananlar kamerada
Alev topuna dönen araç ve patlama anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış