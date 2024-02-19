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İstanbul Esenyurt'ta alev topuna dönen otomobil kül oldu

İstanbul Esenyurt'ta alev topuna dönen otomobil kül oldu İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında patlamalar yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.