Esenyurt'taki apartman kurşun yağmuruna tutuldu Esenyurt'ta gece geç saatlerde apartman kurşunlama olayı yaşandı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayın failleri aranıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, 3 katlı bir apartmanı kurşun yağmuruna tuttu. Olay, gece 03.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler ilk belirlemelere göre olay yerinde 24 adet boş kovan tespit ederken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir binanın önüne gelerek, ateş etmeye başladı. Kurşunlar binanın dış cephesine isabet etti Binanın dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Soruşturma sürüyor Polis ekipleri binada oturan şahısların ifadelerine başvururken, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)