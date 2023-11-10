İstanbul Esenyurt'ta bebeğini poşete koyup sokağa atan anne tutuklandı İstanbul Esenyurt'ta yeni doğuş bebeğini poşete koyarak sokağa atan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda Suzan Ö. isimli kadın yeni doğurduğu bebeğini market poşeti içerisinde sokağa atmıştı.

O esnada çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken kıpırtı görmesi üzerine poşeti açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü.

Bebek hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan bebek hayatını kaybederken olaya ilişkin bebeğin annesi Suzan Ö. ile anneannesi Nilüfer G. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli anne-kız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandılar

Suzan Ö., burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim" dedi.

Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)