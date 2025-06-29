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İstanbul Esenyurt'ta boş arazide başından silahla vurulmuş ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Borsada parasını kaybeden şahsın 450 bin lira kredi çektiği ve yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul Esenyurt'ta boş arazide başından silahla vurulmuş ceset bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide yürüyen vatandaşlar ceset görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 58 yaşındaki C.D.'ye ait olduğu belirlendi.

Başından silahla vurulduğu tespit edilen C.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

450 BİN LİRA KREDİ ÇEKMİŞ

Borsada parasını kaybeden C.D.'nin 450 bin lira kredi çektiği ve yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi.

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