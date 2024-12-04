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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli iş yerine girerek şüpheli şahsı darbetti.

Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öfkeli kalabalığı dağıtan polis ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.