İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsüne M.Ö. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Hastanede can verdi
Ağır yaralanan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken tek şerit halinde devam eden trafik aracın çekilmesinin ardından normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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