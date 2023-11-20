İstanbul'un ara sokaklarında yaşanan trafik kazalarında yaşanan kavgalar, zaman zaman çevredekilerin katılımı ile büyüyor.
İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı otomobil kazası sonrası kavga eden grup, sokağı birbirine kattı.
Kavga sırasında aracıyla kaçmaya çalışan bir şahıs, motosiklete çarpıp devirirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Seyir halindeki iki araç çarpıştı
İddiaya göre sokak üzerinde seyir halindeki iki araç arasında maddi hasarlı trafik kazası oldu.
Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıkarken bir süre sonra sinirler gerildi.
Sürücülerin yakınları olaya müdahale etti
Olaya sürücülerin yakınları da dahil olurken taraflar arasında küfür ve hakaretler havada uçtu.
Bir süre sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine giren grup sokağı adeta birbirine kattı.
Kaçarken park halindeki motosikleti devirdi
Kavga sırasında sürücülerden biri, aracına binerek uzaklaşmaya çalışırken park halindeki motosiklete çarpıp devirdi. Sürücü yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaşırken diğer şahıslar ise sürücüyü kovalamaya başladı.
Yaşananlar kameraya yansıdı
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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