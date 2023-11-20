Haberler



3. Sayfa



İstanbul Esenyurt’ta kaza sonrasında kavga çıktı

İstanbul Esenyurt’ta kaza sonrasında kavga çıktı Esenyurt'ta bir sokak arasında gerçekleşen maddi hasarlı otomobil kazası sonrasında taraflar birbirine girdi. Sürücü kavgadan kaçarken bu kez de aracıyla park halindeki bir motosikleti devirdi.