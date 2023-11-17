İstanbul Esenyurt'ta kimyasal madde bulunan depoda yangın İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde alevler gökyüzünü aydınlattı.

İçerisinde kimyasal malzemelerin de olduğu büyük bir depo kısa sürede alevlere teslim oldu.

Patlamalar yaşanıyor

Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi de müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.