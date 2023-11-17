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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde alevler gökyüzünü aydınlattı.
İçerisinde kimyasal malzemelerin de olduğu büyük bir depo kısa sürede alevlere teslim oldu.
Patlamalar yaşanıyor
Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi de müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
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