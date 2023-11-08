İstanbul Esenyurt'ta restoran şubesine saldırı kamerada İstanbul Esenyurt'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösteren bir kişi restoran zinciri şubesinin camlarını kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken saldırgan gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iddiaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., fast food restoranı zinciri şubesinin önünde bulunan şerit ayağıyla camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı?" şeklinde ifadeler kullandı.

Restoran çalışanları durumu ihbar ederken olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Y.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşananlar kamerada

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)