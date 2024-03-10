İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yangın: 40 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 11 katlı rezidansın bodrum katından belirlenemeyen nedenle yükselen dumanlar binanın büyük bir kısmına yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
40 kişiyi itfaiye kurtardı
Binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ederken duman tahliyesi için binanın camları kırıldı.
Binada dumandan etkilenen 40 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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