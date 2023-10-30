İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yer alan bir otoparkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheliler Murat Aydemir ve C.Ş.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Aydemir'in olay yerinde yapılan müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

C.Ş. ise tedavisi yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)