İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'nde çalıştıkları iş yerinden ücretlerini alamayan 2 genç, iş yeri sahiplerini arayarak yevmiyelerini istedi, telefon konuşması sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra iş yeri sahibi, yanındaki eli sopalı ve bıçaklı kalabalık bir grupla gençlerin yanına geldi.
Gençlere saldırı
Tartışma burada da devam ederken eli sopalı ve bıçaklı grup, gençlere cadde ortasında saldırdı.
2 genç kaçmaya çalışırken bir binanın girişinde sıkıştırılarak feci şekilde darp edildi.
Kalabalık grup kavga sonrası dağılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumları ağır
Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 gencin durumlarının ağır olduğu öğreniirken polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)