İstanbul Esenyurt'ta yevmiyelerini isteyen gençler saldırıya uğradı İstanbul Esenyurt'ta çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini alamayan 2 genç, iş yeri sahibi ve yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısında ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'nde çalıştıkları iş yerinden ücretlerini alamayan 2 genç, iş yeri sahiplerini arayarak yevmiyelerini istedi, telefon konuşması sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra iş yeri sahibi, yanındaki eli sopalı ve bıçaklı kalabalık bir grupla gençlerin yanına geldi.

Gençlere saldırı

Tartışma burada da devam ederken eli sopalı ve bıçaklı grup, gençlere cadde ortasında saldırdı.

2 genç kaçmaya çalışırken bir binanın girişinde sıkıştırılarak feci şekilde darp edildi.

Kalabalık grup kavga sonrası dağılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumları ağır

Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 gencin durumlarının ağır olduğu öğreniirken polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)