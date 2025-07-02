İstanbul Esenyurt'ta yıkımı yapılan bina bir anda çöktü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.
Çökme sonucu molozlar yolu kapatırken olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan sokakta molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
YAŞANANLAR KAYDA ALINDI
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde kepçe darbesiyle beraber binanın yola doğru çökmesi yer aldı.