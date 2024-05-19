İstanbul Esenyurt'taki çocuk kavgasına anneler karıştı, bir genç kadın kafa atılıp darp edildi Esenyurt’ta çocukların park kavgasına anneleri dahil olunca ortalık birbirine girdi. Tartışan çocuklardan birinin akrabaları diğer çocuğun yakını genç kadına kafa atarak bayılttı. Saldırganların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları iddia edildi.

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AA

İstanbul Esenyurt’ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir parkta oynayan çocukların tartışmasına anne ve akrabalar dahil olunca ortalık karıştı.

Tartışmada bir tarafın ailesi bir çocuğa vurdu, o çocuğun yakınları da neler olduğunu sorunca kavga büyüdü.

Taraflardan birinin yakını genç kadına kafa atarak parkta bayılttı.

Çocuk yanlışlıkla çarptı

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, parkta salıncağa binen bir çocuk yanlışlıkla başka bir çocuğa çarptı.

Çocukların aileleri tartıştı

Çocukların aileleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadınlar güçlükle ayrıldı.

Çocuğunu parktan almaya gelene saldırı

Ancak bir süre sonra taraflardan birinin yakını parka gelerek kavga sonrası çocuğunu parktan almaya gelen Hasret Korkmaz'a saldırdı.

Genç kadına kafa atarak darp etti

Genç kadına kafa atarak darp eden zanlı, olay yerinden kaçtı.

Darp edilen bayıldı

Aldığı kafa darbesiyle kısa süre baygınlık geçiren Korkmaz, hastaneye giderek darp raporu aldı ve karşı taraftan şikayetçi oldu.

"Çocuğuma neden vurdunuz" diye sordu

Yaşananları anlatan Hasret Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Halam kızımla beraber parka gitmişti. Çocuklar parkta oynarken halamın çocuğu orada karşı tarafın çocuğuna çarpıyor. Orada yanlış bilmiyorsam çocuğun babaannesi halamın çocuğuna tokat atıyor. Halam da oraya gidip neden çocuğa vurduğunu soruyor. Kadın orada halama saldırıyor. Kızım beni aradı 'anne yetiş halama saldırıyorlar' dedi. Ben de bunları duyduktan sonra iş yerinden apar topar çıkıp buraya geldim. Geldiğimde halam çocukları ve kızımla oturuyordu.

"İki erkek bir kadın üzerime geldi"

Ben olayı anlamak için ne oluyor diye sordum tam o sırada karşı tarafın iki erkek bir kadın geldi. Üzerimize doğru yürüdüler ben de halam ve çocukları arkama alarak bir saniye ne oluyor demeye kalmadan şahıs bana bir kafa attı ondan sonra ben düşüp bayıldım zaten.

Şikayetçi oldu

Darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir erkek bir bayana bu şekilde vuramaz. Kafama aldığım darbeden dolayı şu anda işe gidip çalışamıyorum. Şahıslar yakalandı ama ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra şahıslar nispet yapar gibi karakolun girişinde video ve fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorlar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)