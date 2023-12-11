İstanbul Eyüpsultan'da sivil polisin İETT şoförüne saldırdığı anlar İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsüne binen ve sivil polis olduğu iddia edilen bir kişinin yaşlı kadın yolculara ters cevap verdiği gerekçesiyle otobüs şoförüne saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak durağında İETT otobüsüne binen iki yaşlı kadın, iddiaya göre şoföre, "Düz mü gideceksin, yamuk mu?" şeklinde soru sordu.

Soruyu yönelten kadınlara otobüs şoförü, "Düz gideceğim, yamuk nasıl gideyim" şeklinde cevap verdi.

İETT otobüsünde bulunan ve iddiaya göre sivil polis olan bir kişi ise şoförün verdiği cevap sonrası şoförle tartışmaya başladı.

Otobüs şoförünü yumrukladı

Tartışmadan kısa süre süre sonra polis çevredeki bir vatandaşın müdahalesine rağmen otobüs şoförüne yumruklarla saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün kendisini elleriyle korumaya çalıştığı görüldü.

Art arda yumruklarla saldırıya uğrayan şoförü yine çevredeki vatandaşlar araya girerek kurtardı.

Otobüste bulunan vatandaşların polisi indirmesiyle olay son buldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)