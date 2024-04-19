İstanbul Fatih'te 4 kişilik aileyi rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi İstanbul Fatih'te üst komşusunun kapısını matkap ve balyozla açmaya çalışırken ateşe veren saldırgan, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Mahsur kalan 4 kişilik aile ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarılırdı.

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi daha önce birçok kez tartıştığı üst kattaki komşusunun kapısına giderek yanında getirdiği matkap ve balyozla kapıyı açmaya çalıştı.

Başarılı olamayan saldırgan evin kapısını ateşe verdi.

Evde bulunan 4 kişilik aile evin içine giren dumandan etkilenirken saldırganın kapıda beklemesinden dolayı da içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile evin penceresinden kurtarıldı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan ile iletişime geçerek ikna etmeye çalıştı.

Özel harekat ekipleri operasyon düzenledi

Ekiplerinin ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen saldırgan, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşananları anlattı

Evde mahsur kalarak panikleyen ve pencereye çıkıp bağırarak yardım isteyen Muhammed Enes, "Alt kattaki komşu matkapla içeri girmeye çalıştı, evin kapısını yaktı. Balyozla kapıya vurdu. Polisleri aradık. Camdan bağırdım polislere. Özel harekat polisleri geldi. Saldırgan benim alt komşum, bu gece hiçbir tartışma yaşamadık, ruh hastası kendisi kuruluyor. Daha öncede polisi çağırmıştık. Çevik kuvvet geldi, kapısını koçbaşıyla kırmıştı. İki, üç akşam da bir geliyor. Daha önce 4-5 defa şikayetçi olduk. 1. kattaki komşuyu da rahatsız ediyor. O da şikayetçi oldu ama almıyorlar" dedi.

Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilirken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)