İstanbul Fatih'te araçların üzerine duvar çöktü

DHA
İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü.
Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.
Çökme sonrası beton parçalarının üzerine düştüğü 2 otomobilde hasar oluştu.
ÖNLEM ALINDI
Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araçların çevresine bariyer çekerek önlem aldı.
Duvarın altında kalan otomobillerin gün içerisinde bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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