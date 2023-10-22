İstanbul Fatih'te arkadaşı ile tartıştı, evine gidip kurşunladı Fatih’te bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Kadir Çakır’ı evinde silahla vurarak öldürdü. Zanlı olay sonrasında teslim oldu.

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İHA

İstanbul Fatih'te bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşını öldürüp, teslim oldu.

Fatih’te 34 yaşındaki Batuhan G, tartıştığı arkadaşı Kadir Çakır’ı (35) evinde silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.40’ta Yedikule Mahallesi Hacımanav Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Batuhan G., arkadaşı olduğu Kadir Çakır ile bir süre önce tartışma yaşadı.

Bunun üzerine arkadaşının evine silahla gelen Batuhan G., Çakır'ı vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Teslim oldu

Cinayet zanlısı Batuhan G. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Arkadaşını öldüren zanlının aracı ile sokağa geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"7-8 el ateş"

Olayın olduğu sokakta yaşayan Ahmet Kılıç, yaşananları şöyle dile getirdi:

Polis arkadaşlar olayın olduğu yere intikal etti. Olayın cinayet olduğu söylendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına devam ediyor. 7-8 el ateş edildiği söyleniyor.

İnceleme sürüyor

Öldürülen Kadir Çakır’ın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Zanlının ve gelişi güvenlik kamerasında

Zanlının arkadaşını öldürmeden önce aracı ile sokağa geldiği ve gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)