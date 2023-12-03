İstanbul Fatih'te boks ringini aratmayan kavga! Gardlarını alıp yumruk attılar İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan en hareketli caddelerinin birinde iki genç arasında kavga çıktı. Bu iki kişinin etraflarındaki kalabalığa aldırmadan profesyonel boksörler gibi gardlarını alarak kavga etmesi dikkat çekti.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray'da yabancı turistlerin yoğun bulunduğu, otellerin ve alışveriş mağazalarının olduğu Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne paralel uzanan bir sokakta iki gencin kavga ettiği anlar kameraya takıldı.

İki gencin adeta boks ringindeki gibi gardlarını almaları ve seri vücut hareketleri; ilk olarak akıllara tartışanların bu sporu yapan kişiler olduğunu getirdi.

Görüntülere göre, kavga edenler, iki bebek arabası süren kalabalık bir ailenin ortasında, bebeklere ve kendilerini ayırmaya çalışanlara aldırış etmeden etraftakilerini de tehlikeye attı.

Fatih’te boks ringini aratmayan kavga kameraya yansıdı

Fatih Aksaray’da iki kişi sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören bir kadın çığlık atarak olay yerinden uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

Tartışmanın nedeni bilinmiyor

Dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray’da meydana gelen olayla ilgili olarak alınan bilgiye göre, iki kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Garlarını alarak birbirlerine vurmaya başladılar

Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmaya başladı. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)