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İstanbul Fatih'te park halindeki 2 araç yandı

İstanbul Fatih'te park halindeki 2 araç yandı İstanbul Fatih'te park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ticari taksiye sıçrayan yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.