İstanbul Fatih'te park halindeki 2 araç yandı

İHA
İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan ticari taksiye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki araca müdahale etti, kısa sürede yangın kontrol altına alındı.
Araçlar hurdaya döndü
İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangın sonrası ticari taksi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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