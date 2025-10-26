İstanbul Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- İstanbul Fatih'te bir kişi silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Seyid Ömer Mahallesi'nde Silivrikapı ile Altımermer caddelerinin kesiştiği noktada saldırgan, burada bulunan kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Saldırıda yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.