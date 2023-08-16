İstanbul Fatih’teki iç giyim mağazasından 350 bin lira ile 12 bin dolar çalındı Bir iç giyim mağazasının kepengini kaldıran yüzleri maskeli 2 hırsız, kasadan 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Sürünerek dükkana giren şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Tarihler, 14 Ağustos’u gösteriyordu. İki hırsız, İstanbul’un Fatih ilçesi Beyazıt Fuat Paşa Caddesi’ndeki iç giyim mağazasının önünde belirdi. Bir süre çevre kontrolü yapan hırsızlar, daha sonra mağazaya yöneldi. Kamyonetin altına saklandılar Kepengi kaldırmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamadı. Bu sırada caddede hareketlilik oldu. Bunu gören hırsızlar, mağazanın önünde park halinde duran kamyonetin altına girerek bir süre saklandı. 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı Saat 02.30 sıralarında kepengi kaldırmayı başaran hırsızlardan 1’i sürünerek içeri girdi. Kasanın olduğu bölüme kadar sürünerek ilerleyen hırsız, içeriden 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı. O sırada dışarıda bekleyen arkadaşı da ona gözcülük yaptı. O anlar kamerada... Hırsızlar, daha sonra mağazadan çıkarak uzaklaştı. Sabah geldiğinde dükkanının soyulduğu fark eden iş yeri sahibi, şikayetçi oldu. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.