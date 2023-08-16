Tarihler, 14 Ağustos’u gösteriyordu.
İki hırsız, İstanbul’un Fatih ilçesi Beyazıt Fuat Paşa Caddesi’ndeki iç giyim mağazasının önünde belirdi.
Bir süre çevre kontrolü yapan hırsızlar, daha sonra mağazaya yöneldi.
Kamyonetin altına saklandılar
Kepengi kaldırmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamadı.
Bu sırada caddede hareketlilik oldu.
Bunu gören hırsızlar, mağazanın önünde park halinde duran kamyonetin altına girerek bir süre saklandı.
350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı
Saat 02.30 sıralarında kepengi kaldırmayı başaran hırsızlardan 1’i sürünerek içeri girdi.
Kasanın olduğu bölüme kadar sürünerek ilerleyen hırsız, içeriden 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı.
O sırada dışarıda bekleyen arkadaşı da ona gözcülük yaptı.
O anlar kamerada...
Hırsızlar, daha sonra mağazadan çıkarak uzaklaştı.
Sabah geldiğinde dükkanının soyulduğu fark eden iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.
O anlar mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.