İstanbul FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 kişi yaralandı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.