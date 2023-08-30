İstanbul FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 kişi yaralandı
DHA

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İstanbul FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.