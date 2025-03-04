İHA

İstanbul'un Gaziosmanaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde 1 yıl önce toprak kayması sebebiyle boşaltılan boş gecekonduda yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

"HER AKŞAM BİR EVİ YAKIYORLAR"

Mahalle sakini Derya Özkan, "Aşağıda patlatma çalışmaları yapıyorlar. O yüzden buralar kayıyor. Bizim evlerimizde tehlikede. Buradan sonra sıra bizim evlere geliyor. Her akşam bir evi yakıyorlar. Ben sabah işe buradan korkarak gidiyorum. Burada iki evsiz kalıyordu, onları çıkardılar, peşine yaktılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini de "Geçenlerde arkadaşımın evini de kundakladılar. Yani bunu kimler yapıyor, gözdağı veriyor, bunu bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Son günlerde kundaklamaların olduğunu iddia eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.