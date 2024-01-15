İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde Murat B. ve akrabası A.S., iş yerini kapatmak üzereyken 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganlar hızla kaçarak uzaklaşırken saldırıda kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırganlar aranıyor
Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulunurken mermilerin bazılarının iş yerine isabet ettiği görüldü.
Kaçan saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Saldırı anı kamerada
Yaşananları anlatan bir esnaf, "Gece kimliği belirsiz 2 kişi gelip dükkana kurşun sıktı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Ailenin hiçbir problemi yok. Tam kapanma sırasında 2 kişi gelip kurşun sıkıp kaçıp gitti" dedi.
Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde cerrahi maske takan iki kişinin koşarak iş yerine yaklaştıkları, ardından ise peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtıkları görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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