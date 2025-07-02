İstanbul Gaziosmanpaşa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle'deki evinde yalnız yaşayan Hakan Yapıcioğlu'na ulaşamayan ev sahibi Murat Özer, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi.
Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde evde hareketsiz yatan 52 yaşındaki Yapıcioğlu'nun öldüğünü tespit etti.
Savcılık incelemesinin ardından Yapıcioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"KOMŞULAR EVDEN KOKU GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Kiracısına ulaşamadığını söyleyen ev sahibi Murat Özer, "Kendisine uzun süre ulaşamamıştık. Bende geçen hafta salı günü konuşmuştum. Komşular evden koku geldiğini, içeride sinek olduğunu söylediler. Bende eve gelip kontrol ettim. Zili çaldım, kapıyı açmadı. Aradım, telefonuna ulaşamadım. Polis ekipleri eve gelip içeri girdi" ifadelerini kullandı.
Hakan Yapıcioğlu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilirken eski eşi adrese gelerek polisten bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.