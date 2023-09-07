İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi olduğunu duyurdu.

DHA

İstanbul Havalimanı rekora doymuyor.

Avrupa'nın sayılı sayılı lokasyonlarından biri olan İstanbul Havalimanı, yolcu trafiği artışıyla yine zirvede.

Yüzde 16,5 artış ile ilk sırada

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında ilk sırada yer aldı.

7 milyon 446 bin 1 yolcu ağırlayan havalimanı, en yoğun havalimanları sıralamasında ise ikinci oldu.

Ağustos'un son haftasında da Avrupa lideri

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos dönemi verilerine göre; günlük ortalama 1522 uçuşla İstanbul Havalimanı (İGA), Avrupa'nın en yoğunu oldu.

İGA'yı 1384 uçuşla Amsterdam Schipol ve 1360 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.

Türkiye'nin en yoğun 2'nci havalimanı Antalya Havalimanı ise günlük 1021 uçuşla 7'nci sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)