DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde mağazada gelen kişi, 110 bin lira değerindeki montu inceledikten sonra askıdan alıp koşarak uzaklaştı.
Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi güvenlik kayıtlarını polise ileterek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili Güven Timleri Amirliği ekipleri kapsamlı inceleme başlattı.
Kamera görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucu hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.'nün yaptığı tespit edildi.
YAKALANDI
Güven timleri şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.
Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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