İstanbul'da trafiği tehlikeye atan sürücü ve arkadaşları, polisten kaçamadı...
Kadıköy'e bağlı Suadiye Mahallesi üzerinde bir sürücü otomobilin açık camına oturup dans ederken, seyir halindeki aracı ayağıyla kontrol etmeye çalıştı.
O ANLARI PAYLAŞTILAR
Otomobildeki yolcular da aynı şekilde camlardan sarkıp sürücüye eşlik etti.
Araçtaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.
SÜRÜCÜ VE YOLCULAR TESPİT EDİLDİ
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü E.K. ile otomobildeki S.Ç, S.T. ve S.M.T'nin kimliklerini tespit etti.
PARA CEZASI UYGULANDI
Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
Otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 3 yolcuya, toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi.
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