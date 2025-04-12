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İstanbul Kadıköy'de ayağıyla araç kullanan sürücü ve yolculara para cezası

İstanbul Kadıköy'de ayağıyla araç kullanan sürücü ve yolculara para cezası Kadıköy'de ayağıyla otomobil kullanan ve aracın camından sarkarken video kaydı alan sürücü ile yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi.