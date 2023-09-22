İstanbul Kadıköy'de hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi E-5 kara yolu Kozyatağı mevkisi Ankara istikametinde M.İ. yönetimindeki otomobil, hafif ticari araca hızla çarpıp takla atarak savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 kişi yaralandı
Otomobil içindeki M.İ., B.D., E.F. ve E.U. kaza sonucu yaralanırken trafik yoğunluğu oluştu.
Yaralılar olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki kişilerin alkollü olduğu iddia edildi.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)