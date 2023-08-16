İstanbul Kadıköy'de kadını pencereden attığı iddia edilen avukat tutuklandı Tartıştığı 38 yaşındaki kadını 4’üncü katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 41 yaşındaki avukat, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Dehşete düşüren olay, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi’nde yaşandı…

4 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi.

'Arkam dönükken atladı'

Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G.'nin ifadesi alındı.

Avukat Doğan C.G., Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi.

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salonunun penceresinden aşağı atladığını söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesi polisi harekete geçirdi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı.

Görgü tanıkları, olay yerinden geçtikleri sırada bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.

Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü aktaran görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis, avukatı bu kez gözaltına aldı.

Apartmana girdiği anlar kamerada

Bina görevlisi Orhan Demirci, “3 ay oldu taşınalı. Bağırma sesi duymadım. Sadece bir kadın sesi geldi, yere düştü.” derken, bir mahalle sakini ise “Sesi duyduk. Avukatı tanımıyorum. Hanımefendiyi yerde gördük.” ifadelerini kullandı.

Fatma Duygu Özkan'ın apartmana girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Özkan'ın saat 19.49'da apartmana girdiği ve asansörle yukarı çıktığı, 20.30'da kadının düştüğünü gören bir grup gencin de binaya koşarak apartmana girip daireye çıktığı anlar yer aldı.

Tutuklandı

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.